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Aktüel Afyonkarahisar'da silahlı kavga! Ölüler var
Aktüel

Afyonkarahisar'da silahlı kavga! Ölüler var

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:53:00 -
Afyonkarahisar'da silahlı kavga! Ölüler var

Merkeze bağlı Bostanlı köyünde yaşayan H.B.T (43), köy yakınlarındaki arazide karşılaştığı, aralarında husumet bulunan U.K (30) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda H.B.T, üzerindeki tabancayla U.K'ye ateş etti. Silah sesini duyan U.K'nin babası M.K. de olay yerine giderek, H.B.T'yi sopayla darbetti. M.K, daha sonra H.B.T'nin elindeki silahı alarak ateş etti.

H.B.T. olay yerinde, ağır yaralanan U.K. de kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Elinden hafif yaralanan baba M.K. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.K, E.T ve A.K. gözaltına aldı.

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