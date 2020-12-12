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Aktüel Afyonkarahisar'da silahla tehdit suçlamasıyla aranan zanlı yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da silahla tehdit suçlamasıyla aranan zanlı yakalandı

Zanlının saklanmasına yardım eden iki şüphelinin evinde uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:42:16 -
Afyonkarahisar'da silahla tehdit suçlamasıyla aranan zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, silahla tehdit ettiği kişinin ihbarıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.D'yi silahla tehdit eden ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan firari şüpheli E.A'nın, B.Y. ile R.Y'nin adreslerinde görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, firari zanlı E.A, R.Y'nin evinde yakalandı. Ekipler, B.Y. ve R.Y'nin adreslerinde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Firari şüpheli E.A. ile saklanmasına yardım eden B.Y. ve R.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Y. ve R.Y. "suçlunun kaçmasına yardım etmek" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak salıverildi.

Adliyeye sevk edilen E.A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Otogar Mahallesi'nde, 10 Aralık'ta, R.D'yi tehdit edip, aracından silahla ateş eden E.A. olay yerinden kaçmış, evinde yapılan aramada, koridorunun taban tahtalarındaki zulada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 10 paket mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen elektronik malzemeler ele geçirilmişti.

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