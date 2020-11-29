  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 19:27:29 -
Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, kullandıkları otomobilde sahte 12 bin 650 lira çıkan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hocalar ilçesinde yol uygulamasında şüphelenerek durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, sahte 12 bin 650 lira ele geçirdi.

Araçta bulunan K.S. ve H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi
Siyaset

Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi

Mustafa Sarıgül tarafından kurulacak yeni partinin ismi belli oldu. Sarıgül, yeni partiyle ilgili ittifak açıklaması da yaptı.
BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı
Gündem

BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı

Bundan 7 yıl önce BDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Zozan kod adlı kadın terörist, PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın kendisine tec..
CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'
Gündem

CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında yaptığı skandal açıklamaya Mustafa Kul sahip çıkınca Gazeteci-Yazar Dr. Tacedd..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay