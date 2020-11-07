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Aktüel Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:06:51 -
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Osman Şenbaba (30) yönetimindeki 03 DA 119 plakalı otomobil, Belkaracaören köyü Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında Ahmet Kama (21) idaresindeki 03 SL 358 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerdeki Mehmet Akif Karapınar (22), Adil Recep Çetin (28), Eren Yaşar Ezen (21), Ozan Arıkan (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.






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