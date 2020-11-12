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Aktüel Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:02:42 -
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen askeri okullardan ilişiği kesilen B.S, M.E, Ö.F.Ö. ile H.B.D'yi yakalamak için çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

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