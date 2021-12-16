  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 çocuk can verdi
Aktüel

Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 çocuk can verdi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 yaşındaki çocuk öldü, aynı aileden 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 20:42:00 -
Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 çocuk can verdi

Melik Dinç (27) idaresindeki 20 ABV 670 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde istinat duvarına ardından refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Cansu (29), Meral (26), Esma Sude (9), Arya Liva (2), Aden Elya (1) ile Ebrar Dinç (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bayat Doktor Mete Tan Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaşındaki Arya Liva Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay