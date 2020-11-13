Afyonkarahisar'da esrar ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı gözaltına alındı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde bir miktar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bir miktar esrar ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki B.B, A.K, K.K. ile Ö.D'yi gözaltına aldı.
Zanlılar hakkında "uyuşturucu kullanma" suçundan adli işlem yapılacağı bildirildi.