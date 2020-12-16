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Aktüel Afyonkarahisar'da doğal gaz borusundaki yangın kameraya yansıdı
Aktüel

Afyonkarahisar'da doğal gaz borusundaki yangın kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:51:44 -
Afyonkarahisar'da doğal gaz borusundaki yangın kameraya yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğal gaz borusunda çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İddiaya göre, Altıgöz Mahallesi'nde doğal gaz borusunun geçtiği hatta iş makinesiyle kazı yapıldı.

Belirli bir süre sonra kazı alanındaki doğalgaz borusu sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine, doğal gaz ekipleri sevk edildi. En yakın hattaki doğal gaz vanasının kapatılmasının ardından yangın söndü.

Ekipler, ardından doğal gaz hattındaki boruyu değiştirdi.

Öte yandan yangın anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kamerasıyla kaydedildi.

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