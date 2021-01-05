Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu aracın içerisinden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.