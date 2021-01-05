  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:22:58 -
Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu aracın içerisinden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni isim! Böyle duyuruldu
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni isim! Böyle duyuruldu

Dün akşam 15. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. ..
Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'

Canlı yayında CHP yönetimini eleştiren SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, 'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere sert tepki gösterdi...
Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu! Pandemi sürecinde halka korku pompaladı
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu! Pandemi sürecinde halka korku pompaladı

Koronavirüs hakkında gerçek dışı bilgiler paylaşarak kamuoyunu yanlış yönlendiren Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Vatandaşın anayasal haklar..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay