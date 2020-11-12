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Aktüel Afyonkarahisar'da ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:19:48 -
Afyonkarahisar'da ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Mehmet Çelik (51) idaresindeki 03 AAT 931 plakalı otomobil, Mahmut köy yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü Çelik ağır yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ile hava ambulansı helikopter sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, hava ambulansıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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