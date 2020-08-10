Afyonkarahisar'da 3 katlı bina alev aldı

Afyonkarahisar'da Sahipata mahallesi Tuna caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki S.H., isimli şahsa ait zücaciye ve plastik malzemeler ile birlikte oyuncak ve muhtelif malzemeler satan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İşyerindeki maytap ve çakmak gazı tüplerinin patlaması paniğe neden oldu.

Yangının boya malzemeleri satan dükkana sıçramaması olası bir faciayı önledi.