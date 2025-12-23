  • İSTANBUL
Ekonomi Afyonkarahisar’da 2025’te 512 çiftçi toplantısı düzenlendi
Ekonomi

Afyonkarahisar’da 2025’te 512 çiftçi toplantısı düzenlendi

Yeniakit Publisher
Özhan Yıldız Giriş Tarihi:
Afyonkarahisar’da 2025’te 512 çiftçi toplantısı düzenlendi

Afyonkarahisar’da tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde yüzlerce çiftçi toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantılarla binlerce üreticiye doğrudan ulaşıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, üreticilerle sahada birebir temas kurularak bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Çiftçilerimizle sahadayız, üretimi birlikte güçlendiriyoruz. İlimiz genelinde üretim planlaması, 2025 yılı yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artıran güncel teknikler ile hayvan hastalıkları, koruyucu tedbirler ve aşılama programlarının anlatıldığı toplantılar gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda 2025 yılı boyunca Afyonkarahisar genelinde toplam 512 çiftçi toplantısı yapıldığı, söz konusu toplantılar aracılığıyla 8 bin 489 üreticiyle bir araya gelindiği kaydedildi. Toplantıların, üreticilerin güncel tarımsal uygulamalar ve destekleme modelleri hakkında bilgilendirilmesi açısından önemli katkı sağladığı vurgulandı.

