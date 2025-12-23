Afyonkarahisar’da 2025’te 512 çiftçi toplantısı düzenlendi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, üreticilerle sahada birebir temas kurularak bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Çiftçilerimizle sahadayız, üretimi birlikte güçlendiriyoruz. İlimiz genelinde üretim planlaması, 2025 yılı yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artıran güncel teknikler ile hayvan hastalıkları, koruyucu tedbirler ve aşılama programlarının anlatıldığı toplantılar gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda 2025 yılı boyunca Afyonkarahisar genelinde toplam 512 çiftçi toplantısı yapıldığı, söz konusu toplantılar aracılığıyla 8 bin 489 üreticiyle bir araya gelindiği kaydedildi. Toplantıların, üreticilerin güncel tarımsal uygulamalar ve destekleme modelleri hakkında bilgilendirilmesi açısından önemli katkı sağladığı vurgulandı.