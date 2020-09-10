Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Kovid-19 denetimlerine katıldı:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Birlik Caddesi'nde yaptıkları denetimde, iş yeri sahipleri ve toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çiçek, Kovid-19 ile mücadele konusunda ciddi kararlar alındığını ve durum değerlendirmesine göre hareket edildiğini söyledi.

Evlerinde karantina izolasyonuna uymayan vatandaşlara ilişkin alınacak önlemlere ilişkin bilgi veren Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu konuyla sadece Afyonkarahisar'da değil, birçok yerde karşılanıyor. Bu da bizi gerçekten üzüyor. Bir ilçede arkadaşımızın testi pozitif çıkmış fakat yasak olmasına rağmen nişanda, saatlerce maskesiz bir şekilde dolaşıyor. Artık bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum. Otobüslerde emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımız uygulama yaptıklarında öyle şeyler ile karşılaşıyorlar ki kişinin Kovid-19 testi pozitif, 40 kişilik otobüs içerisinde çok rahat maskesiz bir şekilde seyahat ettiğini görüyoruz. Bu ciddi bir sıkıntı."

-"Allah rızası için karantina kurallarına uyun"

"Biz Afyonkarahisar’da özellikle karantinaya uymayanlara izin vermeyeceğiz" diyen Vali Çiçek, İçişleri Bakanlığı ile özellikle karantina kurallarına uymayanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması noktasında valiliklerle dün toplantı yaptığını aktardı.

Bütün valiliklerin elinden geldiği kadar önlem alacağını aktaran Vali Çiçek, şöyle devam etti:

"Biz kesinlikle karantinada olması gerekenlerin karantinada olmasını sağlayacağız. Bazıları 'ceza kesiliyor ama tahsilatlar yapılmıyor' diye düşünebilir ama kesinlikle bu konuda da titizlik göstereceğiz. Cezaları da tahsil edeceğiz. Tedbirlerimizi Afyonkarahisar'ı düşünerek alacağız. Yani cezaların artık caydırıcı olması gerekiyor ve bunu yapacağız. Allah rızası için karantina kurallarına uyun. Ben valiyim, eğer ben de yakalanırsam benimle temasta olanlar için çıkıp sosyal medyadan uyarı yaparım. Bunu herkesten bekliyoruz ve karantinaya uymayanları görürseniz de ihbar etmenizi istiyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Kovid-19 tedbirlerine muhakkak uyulması ve kesinlikle herkesin maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.