Afyonkarahisar TOKİ evleri nereye hangi ilçeye yapılacak?

TOKİ ilk etap konutları iki yıl sonra teslim edilecek. Başvuruları alınmaya devam eden projelerin detayları ise merak ediliyor. Vatandaşlar en az son bir yıldır ikamet ettikleri illerdeki projelere başvuru yapabilecek. Bu sebeple Afyonkarahisar’da TOKİ konutlarının hangi ilçelere yapılacağı merak ediliyor.