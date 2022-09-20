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Aktüel Afyonkarahisar TOKİ evleri nereye hangi ilçeye yapılacak?
Aktüel

Afyonkarahisar TOKİ evleri nereye hangi ilçeye yapılacak?

TOKİ ilk etap konutları iki yıl sonra teslim edilecek. Başvuruları alınmaya devam eden projelerin detayları ise merak ediliyor. Vatandaşlar en az son bir yıldır ikamet ettikleri illerdeki projelere başvuru yapabilecek. Bu sebeple Afyonkarahisar’da TOKİ konutlarının hangi ilçelere yapılacağı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:25:00 -
Afyonkarahisar TOKİ evleri nereye hangi ilçeye yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 28 Ekim’de, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılacak olan başvurular ise 31 Ekim’de sona erecek. Başvuruda bulunacak olanlar ise hangi ilde hangi ilçelerde konut inşası yapılacağını araştırıyor. Peki, Afyonkarahisar’ın hangi ilçelerinde TOKİ konutları yapılacak?

Adana TOKİ projesi nerede yapılacak? Adıyaman TOKİ nerede yapılacak 2022-2023
Adana TOKİ projesi nerede yapılacak? Adıyaman TOKİ nerede yapılacak 2022-2023

Aktüel

Adana TOKİ projesi nerede yapılacak? Adıyaman TOKİ nerede yapılacak 2022-2023

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