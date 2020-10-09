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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 22-40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:54:07 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

22,00

40,00

Buğday

HMS

1,82

2,00

Arpa

HMS

1,42

1,42

Beyaz haşhaş

HMS

27,00

27,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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