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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 27-37 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:51:29 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

27,00

37,00

Kemiksiz et

HTS

51,00

54,75

Buğday

HMS

1,55

1,75

Arpa

HMS

1,25

1,35

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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