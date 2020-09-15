Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 27-37 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
27,00
|
37,00
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
51,00
|
54,75
|
Buğday
|
HMS
|
1,55
|
1,75
|
Arpa
|
HMS
|
1,25
|
1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili