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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Sucuğun kilogramı 12-20 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:01:40 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

12,00

20,00

Beyaz haşhaş

HTS

24,00

24,00

Arpa

HMS

1,35

1,40

Buğday

HMS

1,70

1,94

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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