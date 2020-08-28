Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Sucuğun kilogramı 12-20 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Sucuk
|
HTS
|
12,00
|
20,00
|
Beyaz haşhaş
|
HTS
|
24,00
|
24,00
|
Arpa
|
HMS
|
1,35
|
1,40
|
Buğday
|
HMS
|
1,70
|
1,94
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili