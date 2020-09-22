Afyonkarahisar Belediyesi "Askıda Tablet ve TV" kampanyası başlattı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Askıda Tablet ve TV Kampanyası" başlattı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitime bir süre ara verdiğini, oluşan açığın da uzaktan eğitimle kapatılmaya çalışıldığını anımsattı.

Uzaktan eğitim çalışmalarının bu yıl da devam ettiğini dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"2020-2021 eğitim öğretim yılında da ülkemizde ana sınıfları ile 1. sınıflarımız yüz yüze eğitime kısmen de olsa başladı. Tabii şehrimizde uzaktan eğitim gören ve imkanı olmayan çocuklarımız var. Afyonkarahisar Belediyesi olarak biz de 'hiçbir çocuğumuz ve gencimiz uzaktan eğitimden mahrum kalmasın ve eğitim öğretimde ara verilmesin' diyerek Askıda Tablet ve TV Kampanyası başlattık."

- "Hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi buluşturacağız"

Zeybek, daha önce de Afyonkarahisar'daki hayırseverlerle birlikte gıda yardımı kampanyası başlattıklarını ve 10 bin gıda kolisinin çok üzerinde bir rakamın kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapıldığını anlattı.

Afyonkarahisarlı hayırseverleri bugün başlattıkları kampanyaya da destek vermeye davet eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizde, 'Afyonkarahisar'ımız eğitimde hak ettiği yere gelebilsin' diyerek desteklerini esirgemeyeceklerinden şüphemiz yok. Bu sayede de inşallah bir başka hayra da vesile olmuş oluruz. Kampanya ile hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi buluşturacağız. İnşallah, en kısa sürede öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Eğitim öğretim çalışmalarından da geri kalmamalarına vesile olacağız."