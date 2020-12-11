Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zeybek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.

Başkan Zeybek, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda Kate Green "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haberde ise Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" fotoğrafı için oy kullandı.

Anadolu Ajansının yılın fotoğrafı oylamasında birbirinden güzel karelerin yarıştığını belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Yaşam kategorisinde kolları ve ayakları olmayan bir bebeğin protez ayak takılarak ne kadar mutlu olduğunu gösteren resmi bizim için, insanlık için hayattan ders almamız açısından çok önemli gördüğümden tercih ettim. Haberde de Filistinli Müslümanın İsrail ordusuna ait askeri araca elindeki Filistin bayrağıyla nasıl bir direniş gösterdiğini simgeleyen fotoğrafı oyladım. Fotoğrafların çekenlerin emeğine sağlık."