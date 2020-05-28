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Spor

Afyon Belediye Yüntaş'ta transfer çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:22:09 -
Afyon Belediye Yüntaş'ta transfer çalışmaları sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, başantrenör Burak Hascan ile yeni sezonda da devam edileceğini, İnegöl Belediyespor'dan Vefa Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Furkan Dur'un transferinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, transferlere ilişkin bilgi verildi:

Açıklamada, "Başantrenörümüz Burak Hascan ile önümüzdeki sezon da devam ediyoruz. Kulübümüz, geçen sezon İnegöl Belediyespor forması giyen başarılı pasör Vefa Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen başarılı orta oyuncu Furkan Dur'u renklerine bağlamıştır. Kendilerine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, yeni transferler Vefa Yılmaz ve Furkan Dur ile birer yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.

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