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Aktüel Afroamerikalı kadın ressam Helen LaFrance 101 yaşında öldü
Aktüel

Afroamerikalı kadın ressam Helen LaFrance 101 yaşında öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:08:32 -
Afroamerikalı kadın ressam Helen LaFrance 101 yaşında öldü

ANKARA (AA) - Modern Amerikan resim sanatının yaşayan en önemli temsilcilerinden, Afroamerikalı ressam Helen LaFrance, 101 yaşında öldü.

Sanatçının Kentucky eyaletinin Mayfield şehrindeki evinde hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

Doğup büyüdüğü Kentucky kırsalında yaşayan Afroamerikalıların kilise, cenaze ve aile buluşmalarını pastoral bir sahne içinde resmeden, "hafıza tabloları" adını verdiği çalışmalarıyla tanınan La France'in eserleri, ABD ve Avrupa'daki müzelerin yanı sıra televizyon programcısı Oprah Winfrey gibi ünlülerin kişisel koleksiyonlarında yer almıştı.

Yoksul bir ailenin çocuğu olan LaFrance, resim yapmayı kendi çabasıyla öğrenmiş, yıllarca tütün çiftliklerinde, bir hastanede ve seramik fabrikasında çalıştıktan sonra ancak 60'lı yaşlarında tüm zamanını resim yapmaya ayırabilmişti.

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