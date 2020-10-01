  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrin'de meydana gelen patlamada 2 sivil yaralandı
Aktüel

Afrin'de meydana gelen patlamada 2 sivil yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:18:02 -
Afrin'de meydana gelen patlamada 2 sivil yaralandı

HATAY (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde bir araçta patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 2 sivilin yaralandığını bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 10.15'te Racu yolundaki Selahaddin Eyyubi Kavşağı'nda bir araçta patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre iki sivilin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olay yerindeki bazı araçlarda ise patlamanın etkisiyle hafif çaplı hasar meydana geldiği görülmüş olup, valiliğimiz koordinasyonundaki ilgili emniyet birimlerimizce olayla ilgili inceleme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı
Medya

Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına görüntülü olarak bağlanan sanatçı Azerin, programda kendisi için yazılan alt ya..
FETÖ'den TSK'ya 'bal tuzağı'
Gündem

FETÖ'den TSK'ya 'bal tuzağı'

TSK'ya sızan rütbeli FETÖ'cülere yönelik soruşturma çerçevesinde dava açılan 8 sanık hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'cü olmayan subay v..
Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması
Dünya

Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay