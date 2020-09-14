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Dünya Afrin'de alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Afrin'de alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde olan Afrin ilçesinde bombalı araçla yapılan terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:49:00 -
Afrin'de alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi.

Araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ölü ve yaralıların olduğu saldırının, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi suretiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldığını, fakat terör örgütünün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını vurguladı.

PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ve Rusya arasında 22 Ekim 2019 tarihinde varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Azez, Bab, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri yapıyor.

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