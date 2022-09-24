Afrika’nın Modern İlim Yuvası: Çare Derneği Eğitim Külliyesi Açıldı!

Türkiye’den Afrika’ya uzanan bir şefkat eli olan Çare Derneği, külliyeyi her ince detayını da özenle düşünerek inşa etti. Dernek, 2013 yılından bugüne kadar yüzlerce yetim kalmış Ugandalı çocuğun geleceğe dair umutlarını tazeliyordu. Şimdi de yeni külliyesinde birçok yeniliğe de öncülük etmeye hazırlanıyor.

Afrikalı Yetimlerin Yeni Umudu

Afrika’da elverişsiz geçim şartları özellikle yetim çocukların geleceğe dair umutlarını tüketiyor. İnsani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Çare Derneği, umutları yeşertmek için somut adımlar atmaya devam ediyor.

Uganda’nın başkenti Kampala’da 10 dönüm arsa üzerine inşa edilen eğitim külliyesi 500 çocuğun hizmetine sunulacak. Külliye içerisinde aynı zamanda 300 yetimin barınacağı bir de yetimhane bulunuyor. Peki külliye içerisinde daha başka neler var?

Eğitim Külliyesi'nde Neler Var?

18 Eylül'de açılışı gerçekleştirilen külliyemizde:

300 kişilik Çare Yetimhanesi

İsar Uluslararası İlköğretim Okulu,

İsar Cami-i Şerifi

İslam Medresesi

Misafirhane ve Yemekhane

Isar Primary School'da İlk Eğitim Yılı Başlıyor!

Modern bir ilim yuvası olan külliyede bulunan Isar Primary School alanında uzman kadrosuyla eğitime hazır. Külliye önümüzdeki (2022-2023) eğitim yılında 30 hafızlık talebesi ve 130 da ilköğretim yetim talebesi kardeşimize kapısını açıyor.

Şeyh Shaban Mubajje: "Keşke 50 Yıl Önce Olsaydı!"

Yüzlerce misafirin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde söz alan Uganda Müftüsü Şeyh Shaban Mubajje şu sözlerle duygularını ifade etti:

“Kardeşlerim, ne olurdu şu son 15-20 senedeki Türkiye, elli sene önce olsaydı. Bugün İslam âleminin ve Afrika’nın çehresi bambaşka olabilirdi. Şimdi, Uganda’nın en büyük eğitim külliyelerinden birisinin açılışı, Uganda’nın ve Afrika’nın geleceği adına bizleri heyecanlandırıyor. İslam aleminin lideri, vazifesinin başına geçmek için uyanıyor diyorum”

Türkiye, son yıllarda bürokrasi ve yardım kuruluşlarının da desteği ile pek çok proje ve hizmette adından söz ettiren bir ülke oldu. Çare Derneği de düzenlediği faaliyetlerle sömürü altındaki ülkelerin her zaman yanında yer aldı.

Çare Derneği’nden Yeni Külliyelerin Müjdesi!

Uganda Müftüsü’nün ardından söz alan Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü, 2023 müjdelerini şu şekilde aktardı:

“Biz sadece vesileyiz. İyiliğe, hayra, ilme ve güzelliğe vesileyiz. Bu güzelliklerin tüm İslam alemini kapsamasını ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. Bu güzelde aramızda olduğunuz için tekrar hoş geldiniz. Böyle hayırlı müesseselerin açılması yolunda rabbimizin inayetini temenni ederim. İnşallah bu kurumun benzerini Çad, Kamerun ve Tanzanya’da da açacağımızın müjdesini vererek sizleri selamlıyorum.”

Açılışta söz alan dernek başkanı aynı zamanda Çare Derneği’nin gelecekte Afrika’da hayata geçireceği yol haritasını da paylaşmış oldu.

Türkiye’den Afrika’ya Şefkat Eli

Afrika, tarih boyunca özellikle batılı devletlerin sömürge ve insanlık dışı davranışlarına maruz kaldığını biliyoruz. Mazlum Afrika kıtasına STK'lar aracılığıyla büyük çaplı yatırımlar ve hizmetler sunuluyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilgi gösterdiği Afrika ülkelerine, Çare Derneği de gözle görülür hizmetler sunup projeler üretiyor. Çare Derneği, bu hizmetlerin bir sonucu olarak bölge halkı tarafından her ziyarette özel ilgi ve büyük sevgiyle karşılanıyor. Örneğin bir önceki hafta Tanzanya’nın Pangani bölgesinde bulunan Çare Derneği, burada bir sağlık kampı düzenledi. 100’ü cerrahi 250’si katarakt ameliyatı olmak üzere 350 operasyonla büyük bir sağlık kampını tamamlayıp yine adından söz ettirmişti.