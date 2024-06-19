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Gündem Afrika’dan Türkiye’ye geliyorlar! Türkiye için tarih verildi
Gündem

Afrika’dan Türkiye’ye geliyorlar! Türkiye için tarih verildi

Yeniakit Publisher
2024-06-19 14:48:00 -
Afrika’dan Türkiye’ye geliyorlar! Türkiye için tarih verildi

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye için gerçekten de kötü haber verildi. Türkiye'ye gelme ihtimali olan bir Afrika sıcak dalgası var. Üstelik gelirse Arabistan sıcaklarını da yanına alacak.

Türkiye'de vatandaşlarımız tatil ortamına görece daha serin bir havada giriş yaptı ancak sıcaklar bir türlü yakamızı bırakmak bilmiyor. 

Meteorolojik kaynaklar tarafından ise Türkiye hakkında yeni bir tarih verildi. Hava Forum tarafından aktarılan bilgiye göre yurdumuza yeni bir Afrika sıcak dalgası giriş yapabilir. 

TARİH VERİLDİ 

Hava Forum tarafından sıcak dalgasıyla ilgili tarih de verildi. Söz konusu sıcak dalgasının 23 ve 27 Haziran tarihlerinde yurdumuza atak yapabileceği belirtildi. 

ARABİSTAN'I DA GETİRECEK

Bu sıcak dalgasıyla ilgili ise kötü bir gelişme var. Bu gelişme Hava Forum tarafından bu şekilde duyuruldu: 

"Afrika'nın Türkiye'ye gelmeye dair planlar yaptığı bilgisi geldi. Üstelik bu sefer yanına Arabistan'ı da alabilir. 2 sıcak hava dalgasına dair gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz netleşmedi."
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