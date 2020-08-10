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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 50 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 02:54:36 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 50 bini aştı
ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 51 bin 815'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 137 artarak 1 milyon 51 bin 815 oldu. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 351 artışla 23 bin 317'ye ulaştı. 

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 408 ölümle Güney Afrika, 5 bin 9 ölümle Mısır ve 1302 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 560 bine yaklaştı, bu ülkeyi 95 bin 492 vaka ile Mısır, 46 bin 577 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 736 bin 623 kişi ise hastalığı yendi.
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