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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 467 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 467 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 07:52:01 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 467 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 467 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 365 artarak 1 milyon 467 bin 555 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 135 artışla 35 bin 215'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 398 ölümle Güney Afrika, 5 bin 883 ölümle Mısır, 2 bin 69 ölümle Fas'ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 670 bin 766'ya ulaştı, bu ülkeyi 117 bin 685 vakayla Fas ve 102 bin 840 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 213 bin 45 kişi iyileşti.

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