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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 452 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 452 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 07:49:49 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 452 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 452 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 149 artarak 1 milyon 452 bin 768 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 154 artışla 34 bin 912'ye ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 312 ölümle Güney Afrika, 5 bin 853 ölümle Mısır, 1998 ölümle Fas`ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 668 bin 529'a ulaştı, bu ülkeyi 112 bin 522 vakayla Fas ve 102 bin 625 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 199 bin 597 kişi iyileşti.

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