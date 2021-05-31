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Dünya Afrika'da koronavirüs etkisi artırıyor
Dünya

Afrika'da koronavirüs etkisi artırıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Afrika'da daha sarsıcı olmaya başladı. Kara kıtada vaka sayısı 4 milyon 875 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 13:34:00 -
Afrika'da koronavirüs etkisi artırıyor

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 875 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 130 bin 741'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 875 bin 941 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 388 bin 735'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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