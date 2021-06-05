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Dünya Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu
Dünya

Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu

Afrika'da ölümcül yeni tip koronavirüs bilançosu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 16:50:00 -
Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 132 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 132 bin 160'a yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 939 bin 388 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 450 bin 186'ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 20 artış olduğu halde kıtaya aşı sevkiyatının durma noktasına geldiğini bildirmişti.

Açıklamada, yaklaşık 20 Afrika ülkesinin elindeki dozların üçte ikisinden fazlasını tükettiği hatırlatılarak dünya nüfusunun yüzde 24'ü en az 1 doz aşı olmuş iken Afrika'da nüfusun sadece yüzde 2'sinin aşı yaptırabildiği vurgulamıştı.

Yaklaşık 1,1 milyar kişinin yaşadığı Sahra Altı Afrika'da yeterli aşı temin edilememesinin yanı sıra bazı ülkelerde halkın aşı kampanyasına katılmak istemediği belirtiliyor.

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