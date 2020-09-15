Afrika ülkesinde altın madeninde facia

Güney Kivu Eyalet valisi Theo Ngwabije Kasi, yaptığı açıklamada, Kamituga bölgesinde altın madeninde göçük meydana geldiğini belirterek, olayda en az 50 kişinin öldüğünü söyledi. Madendeki göçüğe bölgede bir haftadır etkili olan sağanak yağışların yol açtığını belirten vali, 2 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Kamituga Belediye Başkanı Alexandre Bundya, altın madenindeki göçükte hala yer altında yaşayanlar olması ihtimaliyle, yerel halktan arama kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi. Bundya bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini ve daha fazla can kaybı olmaması için dua ettiğini söyledi.