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Dünya Afrika ülkesinde altın madeni çöktü! 9 ölü
Dünya

Afrika ülkesinde altın madeni çöktü! 9 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Upper West bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 16:21:00 -
Afrika ülkesinde altın madeni çöktü! 9 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Upper West Bölge Bakanı Stephen Yakubu, yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Talensi kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle göçük yaşandığını belirtti.

Madende 9 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Yakubu, 1 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Yakubu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gana'da 2017'de kurulan Kaçak Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarla, ruhsatsız madenlerin faaliyetlerinin durdurulması amaçlanıyor.

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