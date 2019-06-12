0553 313 94 23

Afrika ülkesi Gabon'dan operasyonla getirilen 3 FETÖ'cü, hakim karşısında!

MİT tarafından düzenlenenoperasyonla Türkiye'ye 10 Nisan 2018'de getirilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan FETÖ mensubu Osman Özpınar, İbrahim Akbaş veAdnan Demirönal, hakim karşısına çıktı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:10
Afrika ülkesi Gabon'dan operasyonla getirilen 3 FETÖ'cü, hakim karşısında!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu  sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal ve avukatları hazır  bulundu.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından  sanıkların savunmasına geçildi.

FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak suçlanan sanık Adnan Demirönal, ifadesinde “Gabon’da öğretmenlik dışında başka bir faaliyette  bulunmadım. İmam nedir, ne işe yarar bilmiyorum. Ben terör örgütüne lanet gözüyle  bakarım. Gabon’da yaşam şartlarım iyi olduğu için orada yaşamak istedim”  iddiasında bulundu.

FETÖ'nün Gabon'daki yöneticilerinden olduğu değerlendirilen sanık İbrahim Akbaş ise hayatının büyük kısmında yurt dışında öğretmenlik faaliyeti  yürüterek geçtiğini, örgütle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadığını öne  sürerek, ''Muhafazakar kimliğimden dolayı Bank Asya’da hesap açtım. Bylock  kullanmadım. Gabon gibi birçok insanın adını duymadığı ülkede Türkçe’mizi  öğretmeye çalıştım” dedi.

Gabon'da "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunduğu tespit  edilen sanık Osman Özpınar da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek  ''Uluslararası casuslukla ilgili hiçbir faaliyetim yoktur. Çocuklarımın eğitimi  için yurt dışında yaşamayı tercih ettik. Yurt dışında yaşayan bir insan olarak  neden Bylock kullanma ihtiyacı duyayım. Terörden, şiddetten uzak durdum. Hangi  ülkeye casusluk yapmışım? Beni kurtarmak için arayan bir devlet başkanı olmuş mu  sorun?” diye konuştu.

Sanıkların savunmasının ardından tahliye talebinde bulundu. Sanık  avukatlarının da beyanları ve talepleri alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığın da mevcut delil  durumunu dikkate alıp tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı  erteledi.

Olayın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Orta  Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen  operasyonla Türkiye'ye 10 Nisan 2018'de getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve  Adnan Demirönal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma  kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk"  suçlarından tutuklandı.

Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüpheli Osman Özpınar'ın  FETÖ/PDY bünyesinde sözde Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan  örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi.

Şüphelinin örgütün kendi jargonunda hicret görevi verdiği belirtilen  sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son  olarak da Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı  kaydedildi. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine terör örgütüne  müzahir Bank Asya hesabında 2013 Aralık'ta 0,77 lira para bulunurken, 2014  Şubat'ında 24 bin 192 lira hesap arttırımına gittiğinin tespit edildiğine sevk  yazısında yer verildi.

FETÖ elebaşısı sahiplendi

Şüphelinin adına kayıtlı GSM hattında Bylock kullandığının tespit  edildiği aktarılan sevk yazısında, şüphelinin Gabon'da FETÖ'nün önde gelen mensuplarından olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Özpınar'ın incelenen dijital materyallerinde FETÖ ile bağlantılı  özgürherkul.org uygulamasına ait telefon aplikasyonu kullandığı vurgulanan sevk  yazısında, şüphelilerin Gabon'da yakalanmasından sonra, FETÖ elebaşısı Fetullah  Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan şüpheliyi sahiplenerek terör  örgütüne ait yazılı görsel medyada moral verici açıklamalarda bulunması, yapılan  operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirmesine yer verildi.

Terör örgütünün yurt dışı eğitim faaliyetlerini gerçekte uluslararası  alanda ülkemiz ve o ülkeler aleyhine casusluk faaliyeti niteliğinde olduğu  hususları da dikkate alındığında şüpheli Özpınar'ın "silahlı terör örgütü  yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği anlaşıldığı sevk  yazısında belirtildi.

Şüpheli İbrahim Akbaş'ın FETÖ'nün bünyesinde Gabon'da örgüt  yöneticiliği yaptığı aktarılan sevk yazısında, Akbaş'ın terör örgütünün  Azerbaycan, Kamerun ve Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılan  sevk yazısında, şüphelinin Bank Asya'da 2014'te Ağustos ayında 20 bin 65 lira hesap arttırımına gittiği vurgulandı.

Şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen sevk yazısında, Akbaş'dan elde edilen dijital materyallerde FETÖ'yü övücü görsel ve yazılı dokümanların bulunduğu, şüphelinin de "silahlı  terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarını işlediği  anlaşıldığı ifade edildi.

Demirönal sözde Gabon "ülke imamı"

Şüpheli Adnan Demirönal'ın da FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak  görev yaptığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin Burkina Faso, Azerbaycan ve  son olarak da Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatıldı. Sevk  yazısında şüpheli Demirönal'ın da diğer şüpheliler gibi Bank Asya hesabında 2015  Nisan'ında 35 bin 976 liralık hesap arttırımına gittiği, örgütün şifreli  haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu anlatıldı.

Şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş, ve Adnan Demirönal'ın  FETÖ/PDY'nin dış yapılanmasında Gabon Devletinde terör örgütü yönetici  pozisyonunda örgütsel faaliyette bulunmaları ve uluslar arası casusluk yaptıkları  belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal hakkında "silahlı terör örgütü yönetme"  ve "uluslararası casusluk" suçlarından 16 yıl 6'şar aydan 28 yıl 6'şar aya kadar  hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:10
  1. İstanbul
  2. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  3. FETÖ'nün Gabon yapılanması
  4. Osman Özpınar
  5. İbrahim Akbaş
  6. Adnan Demirönal
  7. FETÖ davası
  8. FETÖ'nün Gabon ülke imamı
  9. mahkeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gönüllü öğretmenlerle gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
    1. Gönüllü öğretmenlerle gerçeği..
    2. Göcek’te deniz dibi temizliği
    3. Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    4. Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri..
    5. İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah..
    6. Sebahattin Yaman: ’’2019’da 700 bin..
    7. Ak Parti'den yeni askerlik sistemi..
    8. Define bulmak uğruna kendi evinin..
    9. Bakan Soylu’dan Temel..
    10. 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    11. Kocaeli'de sağanak
    12. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    13. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    14. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    15. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    16. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    17. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    18. Bingöl’de tüp ve tenekeye..
    19. Çekmeköy'deki silahlı kavga davası
    20. (Özel) PKK/PYD terör örgütünün halkın..
    21. Sakarya yaz günü yağmura teslim oldu
    22. Çaldıran Belediyesinden 275 bin..
    23. Encümen’de önemli kararlar alındı
    24. Kara Harp Okulu darbe davasında sona..
    25. KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık..
    26. Meram Belediyesi personeline yangın..
    27. Hafta sonu yapılacak YKS sınavı için..
    28. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan..
    29. İtalyan devinden Fenerbahçe'nin..
    30. Ümit Milli Futbol Takımı’nın kalecisi..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu