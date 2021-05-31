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Dünya

Afrika ülkesi ABD'yi protesto etti

ABD’nin Etiyopya'nın içişlerine müdahale etmesi nedeniyle ülke genelinde protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 05:39:00 -
Afrika ülkesi ABD'yi protesto etti

Başkent Addis Ababa’daki stadyum çevresinde toplanan Etiyopyalılar, "Özgürlüğün ve Egemenliğin Sesi" adını taşıyan gösteride bir araya geldi.

Protestocular, “ABD'den Etiyopya duruşunu yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz”, “Dış baskıya asla boyun eğmeyeceğiz”, “Liderlerimizi biz seçtik” ve “Baraj bizim” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular ayrıca Etiyopya'nın müttefikleri Türkiye, Çin ve Rusya'nın devlet liderlerinin fotoğraflarını da taşıdı.

ABD yönetimi, 24 Mayıs'ta isyancılara yönelik askeri operasyonun yürütüldüğü Tigray eyaletinde yaşanan kriz ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Etiyopyalı ve Eritreli bazı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirmişti.

Etiyopyalılar 1 Haziran Salı günü Addis Ababa'daki ABD Büyükelçiliği önünde de eylem yapmayı planlıyor.

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