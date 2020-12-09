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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 07:57:08 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 300 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 46 artarak 2 milyon 300 bin 244 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 402 artışla 54 bin 611'e yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 22 bin 432 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 813, Fas'ta ise 6 bin 370 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 821 bin 889'a çıktı. Bu ülkeyi 384 bin 88 vakayla Fas, 119 bin 281 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 965 bin 423 kişi iyileşti.



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