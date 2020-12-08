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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 287 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 287 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 08:04:25 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 287 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 287 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 651 artarak 2 milyon 287 bin 238 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 247 artışla 54 bin 209'a yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 22 bin 249 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 790, Fas'ta ise 6 bin 320 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 817 bin 878'e çıktı. Bu ülkeyi 381 bin 188 vakayla Fas, 118 bin 847 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 947 bin 529 kişi iyileşti.



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