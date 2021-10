Afrika geleceğini Türkiye’de arıyor

YENİ AKİT ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika turu 17 Ekim Pazar günü başlıyor. Angola, Nijerya ve Togo’yu kapsayan ve Türkiye-Afrika arasındaki ilişkileri güçlendireceği değerlendirilen ziyaret, kıtanın Türkiye’ye olan ilgisini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye’nin ekonomiden eğitime her alanda önemli yatırımlar yaptığı Afrika, geleceğini adeta Türkiye’de arıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yürüttüğü Türkiye Bursları her yıl binlerce Afrikalı Türkiye’de eğitim görmek için başvuru yapıyor. Türkiye Bursları ile son 10 yılda 54 Afrika ülkesinden 314 binden fazla öğrenci eğitim almak için başvuru yaptı. Başvuru yapan öğrencilerden 13 bin 982 öğrencinin burslandırıldığı ülkemizde binlerce Afrikalı öğrenci de kendi imkanlarıyla ülkemiz üniversitelerinde eğitim görüyor. Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci ülkemizdeki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ediyor. 51 Afrika ülkesinden 8.786 Türkiye mezunu bulunuyor.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), tarihin belirli dönemlerinde aynı çatı altında yaşadığımız kardeş ve akraba topluluklarımızla yoğun ve sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik her yıl onlarca çalışma yürütüyor. Bu çalışmaları insan odaklı yaklaşımla sürdüren YTB, bu kapsamda Afrika ülkelerinin kalkınmalarına yönelik onlarca proje hayata geçiriyor. YTB; Türkiye Bursları, Türkiye Mezunları, Akademik ve Bilimsel İş Birliği Programları, Eğitim Destekleri Programları, Medya Eğitimi Programları ve Kültürel Hareketlilik Programları ile Afrika ülkelerinin kalkınmalarına yardımcı olacak insan kaynağı ve problemlere çözümler üretecek nesiller yetişmesi için faaliyetlerde bulunuyor. Bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü 4 günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna çıkıyor. YTB de kurulduğu günden bu yana bu üç ülkede faaliyetler yürüterek destekler verdi.