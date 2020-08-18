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Aktüel Afrika Birliği'nden Mali'deki darbe girişimine kınama
Aktüel

Afrika Birliği'nden Mali'deki darbe girişimine kınama

Yeniakit Publisher
2020-08-18 23:05:33 -
Afrika Birliği'nden Mali'deki darbe girişimine kınama

ANKARA (AA) - Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Mali'deki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Başbakan Boubou Cisse ve bazı bakanların alıkonulmasını kınadı.

Mahamat, yaptığı yazılı açıklamada, anayasaya aykırı bütün girişimlerin karşısında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Cisse ve bakanların alıkonulmasını kınayan Mahamat, yetkililerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

- Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı Keita alıkonulmuştu.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı.

Şu ana kadar Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu biliniyor.

Muhalif gruplar, bu sabah eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

- AB, Mali'de darbe girişimine karşı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, darbenin hiçbir krize çözüm olamayacağını belirtmişti.

AB'nin gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Michel, "Kriz ne kadar derin olursa olsun, darbe hiçbir zaman çözüm olmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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