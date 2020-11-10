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Aktüel Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'den Etiyopya'da taraflara "diyalog" çağrısı
Aktüel

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'den Etiyopya'da taraflara "diyalog" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:18:58 -
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'den Etiyopya'da taraflara "diyalog" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmaların artmasından endişe duyduklarını belirterek, taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Muhammed, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yürüttüğü askeri operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm tarafları, ülke çıkarlarına uygun, barışçıl bir çözüm için diyaloğa çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AfB olarak Etiyopya'da barışı ve istikrarı desteklediklerinin altını çizen Muhammed, anayasal düzen, toprak bütünlüğü ve Birliğin hem Etiyopya hem de eyalet yönetimi için önemli olduğunu vurguladı.

Muhammed ayrıca düşmanlıkların derhal sonlandırılarak tüm taraflara insan haklarına saygı ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.

Açıklamanın, TPLF'nin çatışma halinde olduğu federal hükümetle uzlaşabilmek için AfB'den ara bulucu olmasını istemesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

- Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. 

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Ahmed'in kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor. 

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı. 

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.  Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

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