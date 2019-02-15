Afjet Afyonspor’un yeni başkanı Ali Şahin oldu

Afjet Afyonspor’da yapılan olağanüstü genel kurul sonrasında başkanlığa iş adamı Ali Şahin seçildi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Afjet Afyonspor, teknik direktör sorununa Yusuf Şimşek ile son verdi. Şimşek ile sezon sonuna kadar opsiyonlu olmak üzere anlaşma sağlayan Afyonspor, Olağanüstü Genel Kurul’unu da gerçekleştirdi. Mali ve sportif başarısızlıkların ardından görevi bırakmak zorunda kalan Salih Sel’in önceki yönetim kurulundan Ali Şahin ve Fatih Ekşioğlu yola devam kararı aldı. Ali Şahin başkanlığında kurulan yeni yönetimde Fatih Ekşioğlu, Halil Akbulut, Niyazi Ertaş, Aydın Tek, Yunus Özpınar, Hamza Kızıldağ isimleri yer aldı.

Yönetimin yaptığı ilk toplantı sonrasında açıklamada bulanan Afjet Afyonspor’un yeni başkanı Ali Şahin, “Yönetimimizi oluşturduk. Perşembe günü itibariyle görev dağılımını yaptık. Yoğun bir çalışma temposuyla Afjet Afyonspor’umuzun geride kalan 13 maçın 13’ünü de kazanması üzere planlarımızı yapıyoruz. Başta yönetim kurulu ve teknik heyet olmak üzere ligde kalacak mıyız sorusu artık gündemimizde yok. Afyonspor’umuzun bu zor günlerinde bir an bile desteğini esirgemeyen ve sahiplenen başta Valimiz Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser’e teşekkür ediyoruz. Gündemimizdeki en önemli konu hoca tercihiydi. Teknik ekibe ve oyuncularımıza inanıyoruz. Önümüzdeki en önemli virajlardan biri olan Giresunspor maçı için taraftarımızı ve tüm afyonluları pazar günü saat 19.00 stadımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.