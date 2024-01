AFI'nın en iyiler listesinde! Puanları paylaştı: 7. Sırada! 'Yüzüklerin Efendisi'ni geçen film!

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, IMDb'de yedinci sıradaki en yüksek puanlı film olması ve 9.0 puan almasıyla tüm zamanların en iyi fantastik filmlerinden biri. Buna karşın Amerikan Film Endüstrisi'nin (AFI) listesinde ise bir klasik film, 2001 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'ni geride bırakıyor.

Oz Büyücüsü, Yüzüklerin Efendisi'ni Geride Bıraktı

AFI'nin 2008'de hazırlanan listesine göre, Oz Büyücüsü tüm zamanların en iyi fantastik filmi olarak kabul edilirken, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği ikinci sırada yer alıyor. 1939'da ilk gösterimini yapan Oz Büyücüsü, sinemanın gücünü kanıtlayarak pek çok izleyicinin hayal dünyasına hitap etmiş ve zaman içinde birçok neslin ilgisini çekmiş durumda.

İkonik Hale Geldi

Screen Rant'a göre filmin başarısını sağlayan şey görselliğin yanı sıra genç bir kızın kendi yolculuğunu keşfetmesi, "ev" kavramı, kimlik ve dostluk gibi temalar, eskimeyen ve günümüzde hala etkileyici olan unsurlardı. Ayrıca, müzik ve "Somewhere Over the Rainbow" gibi şarkılar, filmin sınırlarını aşarak ikonik hale geldi. Yine Screen Rant'a göre yeni teknolojiler film sektörünü ne kadar ileri götürse de Oz Büyücüsü'nün duygusal derinliği ve zamansız teması, onu en iyi fantastik film yapıyor.

AFI'YE GÖRE EN İYİ 10 FANTASTİK FİLM

AFI, fantastik türü, canlı aksiyon karakterlerinin hayali ortamlarda yaşadığı ve/veya doğal dünyanın kurallarını aşan durumları deneyimlediği bir tür olarak tanımlıyor. AFI'nin listesine göre en iyi 10 fantastik film şöyle:

1. Oz Büyücüsü 1939

2. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği 2001

3. Şahane Hayat 1946

4. King Kong 1933

5. Miracle on 34th Street 1947

6. Field of Dreams (Düşler Tarlası) 1989

7. Harvey 1950

8. Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü) 1993

9. The Thief of Bagdad (Bağdat Hırsızı) 1924

10. Big (Büyük)