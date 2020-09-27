  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganlar arası müzakereler görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındı
Aktüel

Afganlar arası müzakereler görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındı

Taliban ile Afganistan heyeti arasında mezhepsel ve ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının herkes tarafından "Ana anlaşma" olarak kabul edilmesi konuları üzerinde anlaşma sağlanamadı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:41:35 -
Afganlar arası müzakereler görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındı

KABİL (AA) - Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındı.

Basına kapalı devam eden görüşmelerde, Taliban ile Afganistan heyeti arasında mezhepsel ve ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının "Ana anlaşma" olarak kabul edilmesi konuları üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Görüşmelerde Taliban heyeti, müzakereler süresince çıkacak sorunların Hanefi mezhebine göre çözülmesini önerirken, bu öneri, Şii mezhebi temsilcilerinin de bulunduğu Afganistan heyeti tarafından kabul edilmedi.

Ayrıca Taliban heyeti, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının "Ana anlaşma" olarak kabul edilmesini isterken, Afganistan heyeti ise bu isteği reddederek Afganlar arası müzakerelerin ayrı bir müzakere olduğunu savundu.

Afganistan müzakere heyeti üyesi Muhammed Rasul Talib, yaptığı açıklamada, heyetler arasında görüş farklılıklarının olduğunu söyledi.

- Afganistan heyetinden 4 alternatif öneri

Anlaşmazlıkların çözümü için Afganistan heyetinin 4 yeni alternatif öneri sunduğunu ifade eden Talib, önerilerin Taliban heyeti tarafından reddedildiğini belirtti.

Talib, her şeye rağmen sorunların çözüme kavuşturulması ve görüşmelerin yeniden başlaması için ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Taliban heyetinden yapılan açıklamada ise müzakerelerde tüm mezheplerin hak ve hukuklarının korunacağı belirtildi.

Öte yandan Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ilerleyen günlerde barış konusunu görüşmek üzere Pakistan'a gidecek.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Biden ABD askerlerine böyle seslendi: Alkışlayın sizi aptal p.çler!
Dünya

Biden ABD askerlerine böyle seslendi: Alkışlayın sizi aptal p.çler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden askerlerin önündeki konuşması dinleyenleri şok etti. Görüntülerde Biden'ın kendisi..
Ücretsiz olduğunu duyan başvurdu! 5 günde 121 bin kişi oraya koştu
Gündem

Ücretsiz olduğunu duyan başvurdu! 5 günde 121 bin kişi oraya koştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başlattığı ehliyetleri yeni kimlik kartlarına yükleme projesi vatandaşlar tarafından talep patlamasına ne..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı