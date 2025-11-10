Afganistan'dan açıklama: Görüşmeleri çıkmaza soktular!

Afganistan İslam Emirliği yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil ile İslamabad arasındaki görüşmelerin başarısız olmasının ana nedeninin, Pakistan heyetinin "makul ve uygulanabilir olmayan talepleri" olduğunu söyledi.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre Muttaki, bir törende yaptığı konuşmada, Pakistan ile yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

'MAKUL TALEPLER İLERİ SÜRÜLMEDİ'

Muttaki, İstanbul'da düzenlenen toplantılara işaret ederek "Pakistanlı temsilciler, müzakereler sırasında ne uygulanabilir ne de makul talepler ileri sürdü. Taleplerinden biri, 'Bize, Pakistan'da bir daha güvenlik olayı yaşanmayacağına dair garanti verin.' şeklindeydi." ifadelerini kullandı.

'DOSTANE İLİŞKİ DEVAM EDECEK'

Afganistan'ın Pakistan ile karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkiler kurmak istediğini dile getiren Muttaki ancak, toprak bütünlüklerini de korumaya devam edeceklerini söyledi.

Muttaki ayrıca Pakistan'ın Afganistan üzerinde baskı kurmak için ticaret yollarını kapattığını savundu.

Kaynak: AA