  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Afganistan'dan açıklama: Görüşmeleri çıkmaza soktular!
Dünya

Afganistan'dan açıklama: Görüşmeleri çıkmaza soktular!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afganistan'dan açıklama: Görüşmeleri çıkmaza soktular!

Afganistan İslam Emirliği yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil ile İslamabad arasındaki görüşmelerin başarısız olmasının ana nedeninin, Pakistan heyetinin "makul ve uygulanabilir olmayan talepleri" olduğunu söyledi.

Afganistan İslam Emirliği yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil ile İslamabad arasındaki görüşmelerin başarısız olmasının ana nedeninin, Pakistan heyetinin "makul ve uygulanabilir olmayan talepleri" olduğunu söyledi.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre Muttaki, bir törende yaptığı konuşmada, Pakistan ile yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

'MAKUL TALEPLER İLERİ SÜRÜLMEDİ'

Muttaki, İstanbul'da düzenlenen toplantılara işaret ederek "Pakistanlı temsilciler, müzakereler sırasında ne uygulanabilir ne de makul talepler ileri sürdü. Taleplerinden biri, 'Bize, Pakistan'da bir daha güvenlik olayı yaşanmayacağına dair garanti verin.' şeklindeydi." ifadelerini kullandı.

'DOSTANE İLİŞKİ DEVAM EDECEK'

Afganistan'ın Pakistan ile karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkiler kurmak istediğini dile getiren Muttaki ancak, toprak bütünlüklerini de korumaya devam edeceklerini söyledi.

Muttaki ayrıca Pakistan'ın Afganistan üzerinde baskı kurmak için ticaret yollarını kapattığını savundu.

Kaynak: AA

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor
Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Gündem

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Afganistan İslam Emirliği'nde ilk beyin tümörü ameliyatı başarıyla yapıldı
Afganistan İslam Emirliği'nde ilk beyin tümörü ameliyatı başarıyla yapıldı

Dünya

Afganistan İslam Emirliği'nde ilk beyin tümörü ameliyatı başarıyla yapıldı

BM raporu tescilledi: Afganistan'da uyuşturucu üretimi Taliban sonrası sıfırlandı!
BM raporu tescilledi: Afganistan'da uyuşturucu üretimi Taliban sonrası sıfırlandı!

Dünya

BM raporu tescilledi: Afganistan'da uyuşturucu üretimi Taliban sonrası sıfırlandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!
Gündem

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23