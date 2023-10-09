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Dünya Afganistan’daki depremlerde ölenlerin sayısı 2 bin 500’e yaklaştı!
Dünya

Afganistan’daki depremlerde ölenlerin sayısı 2 bin 500’e yaklaştı!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 09:54:00 -
Afganistan’daki depremlerde ölenlerin sayısı 2 bin 500’e yaklaştı!

Afganistan’ın Herat vilayetinde 7 Ekim’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 445’e çıktı.

Afganistan’ın Herat vilayetinde 7 Ekim’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 445’e çıktı.

AA muhabirine konuşan Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, güncel verileri paylaştı. Saik, depremlerde 2 bin 445 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


Sözcü Saik, güncel yaralı sayısının 2 bin 440 olduğunu belirtti.

Acil yardım çağrısı

Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak, acil şekilde ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, iki gün önce Afganistan’ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11:00’den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.
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