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Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir sınıfta düzenlenen bombalı saldırıda 19 öğrenci yaralandı.

08 Ekim 2019 Salı 12:38
Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

Afganistan'da Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesine ait sınıfa yerleştirilen bombanın, öğrencilerin eğitim gördüğü sırada patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gazne Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:38
  1. afganistan
  2. Gazne
  3. patlama
  4. Anadolu Ajansı

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