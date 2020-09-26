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Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısında polis komutanı öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında polis komutanı öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:30:30 -
Afganistan'da Taliban saldırısında polis komutanı öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Yaftal Bala ilçesindeki polis karakoluna Taliban militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda bir komutanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, militanların Duaba köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda yerel polis komutanının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bir polisin de yaralandığını belirtti.

Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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