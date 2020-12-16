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Aktüel Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:52:01 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Ahmad Şah Sahil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan'ın Dehravud ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten Sahil, çatışmada ayrıca 17 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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