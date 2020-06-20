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Aktüel

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 2 komutan öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:03:49 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 2 komutan öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nehr-i Sirac ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 komutan hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların Nehr-i Sirac ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 205. Meyvand Kolordu Komutanlığında görev yapan 2 komutanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 3 askerin de yaralandığını belirtti.

Zuvak, çatışmada ayrıca militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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