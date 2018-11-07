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Afganistan'da saldırı: 3 polis öldü

Gazne vilayetinin Caguri ilçesinde, Taliban militanlarının saldırısı sonucu 3 polis hayatını kaybetti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:26
Afganistan'da saldırı: 3 polis öldü

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Aref Nuri, militanların Caguri'ye saldırması sonucu 3 polisin öldüğünü söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Nuri, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu 9 karakolun kontrolünü sağladıklarını, 25 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü iddia etti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:26
  1. Afganistan
  2. taliban
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