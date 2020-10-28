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Aktüel Afganistan'da roketli saldırı: 6 ölü
Aktüel

Afganistan'da roketli saldırı: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:02:05 -
Afganistan'da roketli saldırı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarınca atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Belh'in Şolgara ilçesinin Halkacer köyünde Taliban militanları tarafında atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Adil, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


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