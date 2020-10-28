Afganistan'da roketli saldırı: 6 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarınca atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Belh'in Şolgara ilçesinin Halkacer köyünde Taliban militanları tarafında atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.
Adil, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.